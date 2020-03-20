МИД: на карантине за рубежом находятся 38 украинцев

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100728 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103989 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106013 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104970 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113657 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100928 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105368 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106670 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131581 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130454 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
МИД: на карантине за рубежом находятся 38 украинцев

МИД: на карантине за рубежом находятся 38 украинцев

Киев  •  УНН

 • 11861 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 23:30 19 марта из-за эпидемии коронавируса за границей сейчас находятся 38 граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Больше всего украинцев на карантине зафиксировано в Бразилии - 16 человек. 7 - в Германии, 3 - в Объединенных Арабских Эмиратах. По два - в Молдове, Великобритании и Вьетнаме.

Еще по одному украинцу находятся в Китае, в Австралии и на Кубе.

13 граждан Украины проходят лечение за рубежом Германия (4), Доминиканская Республика (4), Италия (2), Польша (2), ОАЭ (1).

5 украинцев уже выздоровели 4 - в Японии и один человек - в Италии.

23955 граждан уже вернулись в Украину в течение последних дней.

Напомним, в Черновцах зафиксировано пять новых случаев COVID-19, в целом по Украине - 26.

Украинские Национальные Новости

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