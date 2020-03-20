МИД: на карантине за рубежом находятся 38 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 23:30 19 марта из-за эпидемии коронавируса за границей сейчас находятся 38 граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Больше всего украинцев на карантине зафиксировано в Бразилии - 16 человек. 7 - в Германии, 3 - в Объединенных Арабских Эмиратах. По два - в Молдове, Великобритании и Вьетнаме.
Еще по одному украинцу находятся в Китае, в Австралии и на Кубе.
13 граждан Украины проходят лечение за рубежом Германия (4), Доминиканская Республика (4), Италия (2), Польша (2), ОАЭ (1).
5 украинцев уже выздоровели 4 - в Японии и один человек - в Италии.
23955 граждан уже вернулись в Украину в течение последних дней.
Напомним, в Черновцах зафиксировано пять новых случаев COVID-19, в целом по Украине - 26.