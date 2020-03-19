У Чернівцях зафіксовано п'ять нових випадків COVID-19, загалом по Україні - 26
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".
"Ввечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний", йдеться у повідомленні.
Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
Нагадаємо, в Україні раніше було підтверджено 21 випадок COVID-19. "За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2)",- йдеться в повідомленні.
За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено:
• Дніпропетровська — 2;
• Житомирська — 1;
Також один випадок підтверджено у Київ.