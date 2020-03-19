В Черновцах зафиксировано пять новых случаев COVID-19, в общем в Украине - 26
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграмм канал Минздрава "Коронавирус_инфо".
"Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное", говорится в сообщении.
Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
Напомним, ранее в Украине был подтвержден 21 случай COVID-19. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и г. Киев (2)", - говорится в сообщении.
По результатам исследований региональных лабораторий выявлено:
• Днепропетровская - 2;
• Житомирская - 1;
Также один случай подтвержден в Киеве.