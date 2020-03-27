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До України з Таїланду сьогодні повертаються 140 людей

До України з Таїланду сьогодні повертаються 140 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. До України з Таїланду сьогодні спецрейсом повертаються 140 українців, опрацьовується можливість здійснення ще двох уже запланованих спецрейсів з цієї країни. Про це повідомляє посольство України у Таїланді у Facebook, передає УНН.

“Зранку 27 березня з Таїланду спецрейсом Катарських авіаліній з Бангкоку до Дохи вилетіло 140 громадян України. Уже сьогодні вечором вони прибудуть на Батьківщину спецрейсом авіакомпанії “СкайАп” за маршрутом Доха-Київ", - повідомили у диппредставництві.

При цьому у посольстві висловили жаль з приводу того, "що такою унікальною можливістю повернутися додому скористалися лише 140 з понад 300 громадян, які мають зворотні квитки Катарських авіаліній, адже інших таких спецрейсів не буде".

"У зв'язку із очікуваним закриттям Україною до кінця п'ятниці 27 березня державного кордону та припинення усіх пасажирських перевезень посольство спільно з МЗС України опрацьовують можливість здійснення уже запланованих спецрейсів з Таїланду до України, а саме: чартерного рейсу авіакомпанії “Azur Air Ukraine” з острова Пхукет до міста Київ 28 березня; спецрейсу МАУ PS1172 за маршрутом Бангкок-Київ 29 березня", - додали у диппредставництві.

Раніше українців попередили про нові правила в'їзду до Таїланду.

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