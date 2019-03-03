В Венгрию пытались переместить партию контрабандных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. На Закарпатье пограничники помешали попытке контрабанды 1000 пачек сигарет в Венгрию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мукачевского пограничного отряда.
"Около трех часов ночи пограничный наряд отделения "Большая Паладь" заметил движение одного человека с пакетами в сторону границы. Законные требования военнослужащих неизвестный проигнорировал даже после предупредительного выстрела и, бросив пакеты, обратился к бегству", - рассказали пограничники.
При осмотре местности в 500 метрах к государственной границе пограничники обнаружили два пакета табачных изделий, в которых находилось 1000 пачек сигарет.
Сейчас контрабандный табак доставлены в пограничное подразделение и будет передан сотрудникам ГФС в Закарпатской области.
Ранее сообщалось, что в районе границы с Румынией с выстрелами задерживали контрабандистов.
Напомним, на границе с Россией задержали нелегалов из Азербайджана.