Біля кордону з Румунією з пострілами затримували контрабандистів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Прикордонники з пострілами затримували групу осіб, яка з пакунками прямували в бік українсько-румунського кордону. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.
"Учора прикордонники Чернівецького загону, за попередньою інформацією оперативних співробітників Західного регіонального управління Держприкордонслужби, запобігли переміщенню сигарет до Румунії", - йдеться в повідомленні.
У ДПСУ розповіли, що прикордонний наряд від відділу "Красноїльськ" помітив, як група осіб з пакунками прямувала в бік українсько-румунського кордону.
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"Останні, побачивши правоохоронців, вдалися до втечі та покинули товар, який переносили. Щоб затримати правопорушників прикордонники здійснили попереджувальний постріл. В результаті, правоохоронці затримали одного чоловіка та виявили 39 ящиків з майже 20 тисячами пачок сигарет", - прокоментували прикордонники.
Тривають заходи зі встановлення усіх причетних до протиправної діяльності осіб.
Нагадаємо, поблизу кордону з Румунією зі стріляниною ловили контрабандистів.