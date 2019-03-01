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Возле границы с Румынией с выстрелами задерживали контрабандистов

Киев  •  УНН

 • 11685 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Пограничники с выстрелами задерживали группу лиц, которая с пакетами направлялись в сторону украинско-румынской границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Вчера пограничники Черновицкого отряда, по предварительной информации оперативных сотрудников Западного регионального управления Госпогранслужбы, предотвратили перемещению сигарет в Румынию", - говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что пограничный наряд от отдела "Красноильск" заметил, как группа лиц с пакетами направлялась в сторону украинско-румынской границы.

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"Последние, увидев правоохранителей, прибегли к бегству и покинули товар, который переносили. Чтобы задержать правонарушителей пограничники осуществили предупредительный выстрел. В результате, правоохранители задержали одного мужчину и обнаружили 39 ящиков с почти 20 тысячами пачек сигарет", - прокомментировали пограничники.

Продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.

Напомним, вблизи границы с Румынией со стрельбой ловили контрабандистов.

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