Возле границы с Румынией с выстрелами задерживали контрабандистов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Пограничники с выстрелами задерживали группу лиц, которая с пакетами направлялись в сторону украинско-румынской границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Вчера пограничники Черновицкого отряда, по предварительной информации оперативных сотрудников Западного регионального управления Госпогранслужбы, предотвратили перемещению сигарет в Румынию", - говорится в сообщении.
В ГПСУ рассказали, что пограничный наряд от отдела "Красноильск" заметил, как группа лиц с пакетами направлялась в сторону украинско-румынской границы.
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"Последние, увидев правоохранителей, прибегли к бегству и покинули товар, который переносили. Чтобы задержать правонарушителей пограничники осуществили предупредительный выстрел. В результате, правоохранители задержали одного мужчину и обнаружили 39 ящиков с почти 20 тысячами пачек сигарет", - прокомментировали пограничники.
Продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.
Напомним, вблизи границы с Румынией со стрельбой ловили контрабандистов.