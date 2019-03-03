До Угорщини намагалися перемістити партію контрабандних цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. На Закарпатті прикордонники завадили спробі контрабанди 1000 пачок цигарок до Угорщини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мукачівського прикордонного загону.
"Близько третьої години ночі прикордонний наряд відділення "Велика Паладь" помітив рух однієї особи з пакунками в бік кордону. Законні вимоги військовослужбовців невідомий проігнорував навіть після попереджувального пострілу та, покинувши пакунки, вдався до втечі", - розповіли прикордонники.
Під час огляду місцевості за 500 метрів до державного кордону прикордонники виявили два пакунки тютюнових виробів, у яких знаходилось 1000 пачок цигарок.
Наразі контрабандний тютюн доставлено до прикордонного підрозділу та буде передано співробітникам ДФС у Закарпатській області.
Раніше повідомлялося, що в районі кордону з Румунією з пострілами затримували контрабандистів.
Нагадаємо, на кордоні з Росією затримали нелегалів з Азербайджану.