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До Угорщини намагалися перемістити партію контрабандних цигарок

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КИЇВ. 3 березня. УНН. На Закарпатті прикордонники завадили спробі контрабанди 1000 пачок цигарок до Угорщини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мукачівського прикордонного загону.

"Близько третьої години ночі прикордонний наряд відділення "Велика Паладь" помітив рух однієї особи з пакунками в бік кордону. Законні вимоги військовослужбовців невідомий проігнорував навіть після попереджувального пострілу та, покинувши пакунки, вдався до втечі", - розповіли прикордонники.

Під час огляду місцевості за 500 метрів до державного кордону прикордонники виявили два пакунки тютюнових виробів, у яких знаходилось 1000 пачок цигарок.

Наразі контрабандний тютюн доставлено до прикордонного підрозділу та буде передано співробітникам ДФС у Закарпатській області.

Раніше повідомлялося, що в районі кордону з Румунією з пострілами затримували контрабандистів.

Нагадаємо, на кордоні з Росією затримали нелегалів з Азербайджану.

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