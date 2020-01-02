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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 31721 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119047 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124816 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 123064 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 145158 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110702 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111267 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109760 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132176 просмотра

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К составу Совета Безопасности ООН присоединились новые члены: что известно

К составу Совета Безопасности ООН присоединились новые члены: что известно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. К составу Совета Безопасности ООН 1 января присоединились новые члены, в частности, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины. Об этом на Facebook сообщил представитель Украины в ООН Олег Николенко, передает УНН.

"1 января к составу Совета Безопасности ООН присоединились новые члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония. Сейчас Совбез находится не в лучшей форме. Антагонизм "постоянной пятерки" в стиле времен Холодной войны довольно часто приводит к парализации работы ключевого органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности", - написал Николенко.

По его словам, обновление состава непостоянных членов - это всегда возможность поиска стратегических общих знаменателей.

"Elected 10 не имеют права вето, однако могут выступать движущей силой там, где позиции P5 расходятся. Регион Восточной Европы будет представлять Эстония. Среди приоритетов эстонской делегации - соблюдение принципов неприменения силы и непризнания незаконной аннексии территорий. Вопросы, которые для нас представляют усиленный интерес", - отметил Николенко.

Напомним, Украина заплатит около 1,7 млн долл. в бюджет ООН на 2020 год.

Украинские Национальные Новости

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