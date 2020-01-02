До складу Ради Безпеки ООН приєдналися нові члени: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. До складу Ради Безпеки ООН 1 січня приєдналися нові члени, зокрема, Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни. Про це на Facebook повідомив представник України в ООН Олег Ніколенко, передає УНН.
“1 січня до складу Ради Безпеки ООН приєдналися нові члени: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В’єтнам та Естонія. Зараз Радбез знаходиться не в найкращій формі. Антагонізм „постійної п’ятірки“ у стилі часів Холодної війни доволі часто призводить до паралізації роботи ключового органу, відповідального за підтримання міжнародного миру і безпеки”, — написав Ніколенко.
За його словами, оновлення складу непостійних членів — це завжди можливість пошуку стратегічних спільних знаменників.
“Elected 10 не мають права вето, проте можуть виступати рушійною силою там, де позиції P5 розходяться. Регіон Східної Європи представлятиме Естонія. Серед пріоритетів естонської делегації — дотримання принципів незастосування сили та невизнання незаконної анексії територій. Питання, які для нас становлять посилений інтерес”, — зазначив Ніколенко.
Нагадаємо, Україна заплатить близько 1,7 млн дол. до бюджету ООН на 2020 рік.