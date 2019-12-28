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Україна заплатить близько 1,7 млн дол. до бюджету ООН на 2020 рік

Україна заплатить близько 1,7 млн дол. до бюджету ООН на 2020 рік

Київ • УНН

 • 13956 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Україна заплатить близько 1,7 млн дол. до бюджету Організації Об'єднаних Націй на 2020 рік. Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Генеральна Асамблея затвердила регулярний бюджет ООН. У 2020 році він складатиме 3,1 млрд дол. США... Україна заплатить близько 1,7 млн дол. США", - повідомив Ніколенко.

За його словами, уперше бюджет був прийнятий не на два роки, а на один. Більш гнучкий підхід у плануванні коштів є частиною триваючої реформи. "Регулярний бюджет покриває усю діяльність системи ООН за винятком операцій з підтримання миру. Для ОПМ існує свій окремий бюджет, який схвалюється влітку. Зараз він складає 6,5 млрд дол. США на рік", - вів далі Ніколенко.

"Дуже важливо, що 17,5 млн дол. США будуть спрямовані на роботу міжнародного механізму розслідування тяжких злочинів у Сирії. Погодження цієї статті видатків вдалося вкрай непросто. Не важко здогадатися, яка країна намагалася блокувати ці гроші спочатку в профільному комітеті, а потім і в Генасамблеї? Попри це, наступного року звичайні сирійці матимуть більше шансів на провосуддя", - додав він.

Зі слів Ніколенка, бюджет ООН буде наповнюватися за рахунок внесків держав-членів відповідно до затвердженої шкали. Термін сплати - 31 січня. Найбільшу частку має США - 22%.

Нагадаємо, Президент Зеленський призначив нового постпреда України в ООН.

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