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Украина заплатит около 1,7 млн долл. в бюджет ООН на 2020 год

Украина заплатит около 1,7 млн долл. в бюджет ООН на 2020 год

Киев • УНН

 • 13957 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украина заплатит около 1,7 млн долл. в бюджет Организации Объединенных Наций на 2020 год. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Генеральная Ассамблея утвердила регулярный бюджет ООН. В 2020 году он составит 3,1 млрд долл. США... Украина заплатит около 1,7 млн долл. США", - сообщил Николенко.

По его словам, впервые бюджет был принят не на два года, а на один. Более гибкий подход в планировании средств является частью продолжающейся реформы. "Регулярный бюджет покрывает всю деятельность системы ООН за исключением операций по поддержанию мира. Для ОПМ существует свой отдельный бюджет, который одобряется летом. Сейчас он составляет 6,5 млрд долл. США в год", - продолжал Николенко.

"Очень важно, что 17,5 млн долл. США будут направлены на работу международного механизма расследования тяжких преступлений в Сирии. Согласование этой статьи расходов далось крайне непросто. Не трудно догадаться, какая страна пыталась блокировать эти деньги сначала в профильном комитете, а затем и в Генассамблее? Несмотря на это, в следующем году обычные сирийцы будут иметь больше шансов на провосудие", - добавил он.

По словам Николенко, бюджет ООН будет наполняться за счет взносов государств-членов в соответствии с утвержденной шкалой. Срок уплаты - 31 января. Наибольшую долю имеет США - 22%.

Напомним, Президент Зеленский назначил нового постпреда Украины в ООН.

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