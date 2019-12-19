Зеленський призначив нового постпреда України в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський своїм указом №916/2019 призначив Сергія Кислицю постійним представником України при Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує УНН.
"Призначити Кислицю Сергія Олеговича Постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, до призначення постійним предстаником України в ООН Сергій Кислиця з березня 2014 року працював заступником Міністра закордонних справ України та головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський призначив начальника ДКІБ СБУ.