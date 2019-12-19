Зеленский назначил нового постпреда Украины в ООН

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

Отметим, до назначения постоянным предстаником Украины в ООН Сергей Кислица с марта 2014 года работал заместителем Министра иностранных дел Украины и главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Как сообщалось ранее в УНН Зеленский назначил начальника ДКИБ СБУ.