Зеленський призначив начальника ДКІБ СБУ

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Корнійчука начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Про це йдеться в указі Президента № 904/2019 від 13 грудня, передає УНН.