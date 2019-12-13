Зеленський призначив начальника ДКІБ СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Корнійчука начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Про це йдеться в указі Президента № 904/2019 від 13 грудня, передає УНН.
“Призначити Корнійчука Олексія Олександровича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України”, — йдеться в тексті документу.
Нагадаємо, 5 грудня Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулешова з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.