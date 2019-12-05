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Президент звільнив начальника одного з департаментів СБУ

Президент звільнив начальника одного з департаментів СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулешова з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. Про це йдеться в указі №886/2019, опублікованому на сайті Глави держави, передає УНН.

"Звільнити Кулешова Миколу Валерійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Сердюка заступником голови Державної прикордонної служби

Українські Національні Новини

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