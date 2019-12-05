Президент уволил начальника одного из департаментов СБУ

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Кулешова с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Об этом говорится в указе №886/2019, опубликованном на сайте Главы государства, передает УНН.