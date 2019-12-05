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Зеленський призначив заступника голови Держприкордонслужби

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Сердюка заступником голови Державної прикордонної служби України. Про це йдеться в указі №887/2019, опублікованому на сайті Глави держави, передає УНН.

"Призначити Сердюка Сергія Івановича заступником Голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Пушкарьову уповноваженим Президента з питань волонтерської діяльності.

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