Зеленський призначив заступника голови Держприкордонслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Сердюка заступником голови Державної прикордонної служби України. Про це йдеться в указі №887/2019, опублікованому на сайті Глави держави, передає УНН.
"Призначити Сердюка Сергія Івановича заступником Голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Пушкарьову уповноваженим Президента з питань волонтерської діяльності.