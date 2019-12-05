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Зеленський призначив свого уповноваженого з волонтерства

Зеленський призначив свого уповноваженого з волонтерства

Київ • УНН

 • 9345 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Пушкарьову уповноваженим Президента з питань волонтерської діяльності. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Наталії Пушкарьової уповноваженим Президента з питань волонтерської діяльності (поза штатом)", - йдеться у повідомленні.

Документ підписано 4 грудня з метою підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав i законних інтересів волонтерів.

Також Зеленський своїм указом затвердив положення про уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності.

Згідно з ним, основними завданнями уповноваженого є моніторинг ситуації щодо забезпечення гарантій дотримання прав і законних інтересів волонтерів і подання Президентові України пропозицій щодо підтримки волонтерської діяльності, припинення порушень у цій сфері.

Також уповноважений може вносити на розгляд Глави держави пропозиції щодо підготовки проектів законів, актів Президента України з питань підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів і брати участь в експертизі законів, які надійшли Главі держави на підпис, законопроектів, що пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради, інших законопроектів, що стосуються питань підтримки провадження волонтерської діяльності.

Крім того, уповноважений має здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення, відновлення порушених прав і законних інтересів волонтерів, та інформувати громадськість про такі заходи та їхні результати.

Також завданням уповноваженого Президента з питань волонтерської діяльності є сприяння налагодженню взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підтримки громадських ініціатив щодо провадження волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав волонтерів.

Серед завдань уповноваженого – й підготовка заходів за участю Президента України, зокрема міжнародного характеру, з питань, що стосуються підтримки волонтерської діяльності.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Міжнародний день волонтерів відзначають 5 грудня.

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