Міжнародний день волонтерів відзначають сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку відзначають щороку 5 грудня, повідомляє УНН.
Відзначення цього дня запропонувала Генеральна асамблея ООН.
Цей день дає можливість добровольцям і різним організаціям відзначити свою роботу, поділитися своїми цінностями і розповісти про себе на рівні спільнот, неурядових організацій, організацій системи ООН, уряду і приватного сектора, вказали в ООН.
Нагадаємо, в Офісі Президента презентували ідею Національного альянсу волонтерів.