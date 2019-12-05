Международный день волонтеров отмечают сегодня

Отмечать этот день предложила Генеральная ассамблея ООН.

Этот день дает возможность добровольцам и различным организациям отпраздновать свою работу, поделиться своими ценностями и рассказать о себе на уровне сообществ, неправительственных организаций, организаций системы ООН, правительства и частного сектора.

Напомним, в Офисе Президента презентовали идею Национального альянса волонтеров.