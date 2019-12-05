Международный день волонтеров отмечают сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития отмечается ежегодно 5 декабря, сообщает УНН.
Отмечать этот день предложила Генеральная ассамблея ООН.
Этот день дает возможность добровольцам и различным организациям отпраздновать свою работу, поделиться своими ценностями и рассказать о себе на уровне сообществ, неправительственных организаций, организаций системы ООН, правительства и частного сектора.
Напомним, в Офисе Президента презентовали идею Национального альянса волонтеров.