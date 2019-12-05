Зеленский назначил заместителя главы Госпогранслужбы

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 13963 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104065 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78680 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103993 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116484 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146660 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147463 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140260 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183975 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116680 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский назначил заместителя главы Госпогранслужбы

Зеленский назначил заместителя главы Госпогранслужбы

Киев  •  УНН

 • 14907 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Сердюка заместителем главы Государственной пограничной службы Украины. Об этом говорится в указе №887/2019, опубликованном на сайте Главы государства, передает УНН.

"Назначить Сердюка Сергея Ивановича заместителем Главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Пушкареву уполномоченным Президента по вопросам волонтерской деятельности.

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