Зеленский назначил начальника ДКИБ СБУ

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Корнейчука начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе Президента № 904/2019 от 13 декабря, передает УНН.