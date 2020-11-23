К середине недели осадки стихнут и несколько потеплеет - синоптики

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. К середине текущей недели мокрый снег с дождем практически прекратятся, а температура воздуха несколько повысится. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В ближайшие два дня в северных центральных и восточных областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории, 26 ноября в Украине без осадков", - сообщили синоптики.

На дорогах Левобережья местами, согласно прогнозу, следующие трое суток - гололедица.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 2-8° тепла.

Добавим, по Украине зимняя погода разыгралась с 15 ноября. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. Мороз держался даже днем. Утром 22 ноября в Украине на Левобережье уже намело до 12 сантиметров снега.

С начала этой недели температура начала повышаться.

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