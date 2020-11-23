До середини тижня опади стихнуть і дещо потепліє - синоптики

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. До середини поточного тижня мокрий сніг з дощем практично припиняться, а температура повітря дещо підвищиться. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі дві доби у північних центральних та східних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території, 26 листопада в Україні без істотних опадів", - повідомили синоптики.

На дорогах Лівобережжя місцями, згідно з прогнозом, наступні три доби - ожеледиця.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 2-8° тепла.

Додамо, по Україні зимова погода розігралася з 15 листопада. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. Мороз тримався навіть удень. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі вже намело до 12 сантиметрів снігу.

З початку цього тижня температура почала підвищуватися.

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