До середини тижня опади стихнуть і дещо потепліє - синоптики

"У найближчі дві доби у північних центральних та східних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території, 26 листопада в Україні без істотних опадів", - повідомили синоптики.

На дорогах Лівобережжя місцями, згідно з прогнозом, наступні три доби - ожеледиця.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 2-8° тепла.

Додамо, по Україні зимова погода розігралася з 15 листопада. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. Мороз тримався навіть удень. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі вже намело до 12 сантиметрів снігу.

З початку цього тижня температура почала підвищуватися.