Мокрий сніг та до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби в Україні, крім півдня, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах Лівобережжя ожеледиця.

Вітер переважно західний, помірний, 23 листопада вдень на заході країни пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у найближчі три доби від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах 4-10° морозу; вдень у більшості областей 0-6° тепла, на півдні до 9° тепла.

Додамо, по Україні зимова погода розігралася з 15 листопада. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва.

На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі вже намело до 12 сантиметрів снігу.