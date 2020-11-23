Мокрый снег и до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Начало недели в Украине будет сопровождаться мокрым снегом, дождем и ночными "минусами", однако, днем столбики термометра не будут опускаться ниже нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине, кроме юга, местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Левобережья гололедица.
Ветер преимущественно западный, умеренный, 23 ноября днем на западе страны порывы 15-20 м/с.
Температура ночью в ближайшие трое суток от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 4-10° мороза; днем в большинстве областей 0-6° тепла, на юге до 9° тепла.
Добавим, по Украине зимняя погода разыгралась с 15 ноября. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев.
На утро 22 ноября в Украине на Левобережье уже намело до 12 сантиметров снега.