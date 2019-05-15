В ПЦУ перешло уже 520 приходов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. По состоянию на сегодняшний день в Православную церковь Украины перешло 520 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные карты переходов в ПЦУ из УПЦ МП, передает УНН.
Так, по данным карты, 8 мая в ПЦУ перешла религиозная община и священник села Новомихайловка Донецкой области.
Напомним, на территории оккупированного Крымского полуострова действует восемь религиозных общин Православной церкви Украины.
Как сообщал УНН, ранее почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ КП Филарет допустил раскол в православной церкви и утверждал, что уполномочен созвать собор. Также патриарх Филарет заметил, что нужно бороться за Украинскую Православную Церковь.
Глава ПЦУ Епифаний заявил, что раскола в Украинской Православной Церкви нет.