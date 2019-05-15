До ПЦУ перейшло вже 520 парафій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 520 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.
Так, за даними карти, 8 травня до ПЦУ перейшла релігійна громада і священник села Новомихайловка Донецької області.
Нагадаємо, на території окупованого Кримського півострова наразі діє вісім релігійних громад Православної церкви України.
Як повідомляв УНН, раніше почесний патріарх Православної церкви України та глава УПЦ КП Філарет допустив розкол в православній церкві і стверджував, що уповноважений скликати собор. Також патріарх Філарет зауважив, що потрібно боротися за Українську Православну Церкву.
Глава ПЦУ Епіфаній заявив, що розколу в Українській Православній Церкві немає.