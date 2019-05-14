В окупованому Криму залишилось 8 релігійних громад ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На території окупованого Кримського півострова наразі діє 8 релігійних громад Православної церкви України. Про це розповіла голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час прес-конференції щодо свободи релігії в Криму та Донбасі, передає УНН.
“Щонайменше 40 релігійних громад Православної церкви України діяло на території Криму, але зараз залишилось лише 8. Майже всі храми були захоплені й передані окупаційній владі... І зараз далі продовжують наступ, аби захопити ту власність, яка належить українській церкві”, — розказала Скрипник.
Нагадаємо, у березні на території Криму діяло 9 релігійних громад Православної церкви України.
Українська православна церква Київського патріархату раніше заявляла, що до анексії на півострові мала 44 діючі громади з приміщеннями для молитов.