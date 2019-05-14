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В окупованому Криму залишилось 8 релігійних громад ПЦУ

В окупованому Криму залишилось 8 релігійних громад ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. На території окупованого Кримського півострова наразі діє 8 релігійних громад Православної церкви України. Про це розповіла голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час прес-конференції щодо свободи релігії в Криму та Донбасі, передає УНН.

“Щонайменше 40 релігійних громад Православної церкви України діяло на території Криму, але зараз залишилось лише 8. Майже всі храми були захоплені й передані окупаційній владі... І зараз далі продовжують наступ, аби захопити ту власність, яка належить українській церкві”, — розказала Скрипник.

Нагадаємо, у березні на території Криму діяло 9 релігійних громад Православної церкви України.

Українська православна церква Київського патріархату раніше заявляла, що до анексії на півострові мала 44 діючі громади з приміщеннями для молитов.

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