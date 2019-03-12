В окупованому Криму діє 9 релігійних громад ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Попри утиски російської окупаційної влади на Кримському півострові діє 9 релігійних громад Православної церкви України і в храмах цих громад правлять 9 священиків. Про це кореспонденту УНН розповів архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій (Зоря).
“Зараз діючих є 9 релігійних громад, у храмах ПЦУ в Криму правлять 9 священиків і постійно є намагання окупаційної влади обмежити діяльність української церкви в Криму. Окупанти, зокрема, хочуть відібрати приміщення, в якому знаходиться головний і єдиний православний український храм в Сімферополі, храм Володимира і Ольги”, - розповів він.
Нагадаємо, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент заявив, що влада анексованого Криму хоче закрити головний храм Православної церкви України, який діє на території півострова. Водночас так звана "влада Криму" у відповідь заявила, що готова надати в постійне безоплатне користування приміщення кафедрального собору Святих Володимира і Ольги, якщо церква зареєструється на території Росії.
Як повідомляв УНН, в окупованому Криму 3 березня затримували архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Кущ). За словами адвоката архієпископу хотіли "приплести" дрібне хуліганство.