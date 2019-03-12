В оккупированном Крыму действует 9 религиозных общин ПЦУ

"Сейчас действующих есть 9 религиозных общин, в храмах ПЦУ в Крыму правят 9 священников и постоянно является попытка оккупационных властей ограничить деятельность украинской церкви в Крыму. Оккупанты, в частности, хотят отобрать помещение, в котором находится главный и единственный православный украинский храм в Симферополе, храм Владимира и Ольги ", - рассказал он.



Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент заявил, что власти аннексированного Крыма хотят закрыть главный храм Православной церкви Украины, который действует на территории полуострова. В то же время так называемая "власть Крыма" в ответ заявила, что готова предоставить в постоянное безвозмездное пользование помещения кафедрального собора Святых Владимира и Ольги, если церковь зарегистрируется на территории России.



Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму 3 марта задерживали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ). По словам адвоката архиепископу хотели "приплести" мелкое хулиганство.