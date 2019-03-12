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В оккупированном Крыму действует 9 религиозных общин ПЦУ

В оккупированном Крыму действует 9 религиозных общин ПЦУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Несмотря на притеснения российской оккупационной власти на Крымском полуострове действует 9 религиозных общин Православной церкви Украины и в храмах этих общин правят 9 священников. Об этом корреспонденту УНН рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря).

"Сейчас действующих есть 9 религиозных общин, в храмах ПЦУ в Крыму правят 9 священников и постоянно является попытка оккупационных властей ограничить деятельность украинской церкви в Крыму. Оккупанты, в частности, хотят отобрать помещение, в котором находится главный и единственный православный украинский храм в Симферополе, храм Владимира и Ольги ", - рассказал он.

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент заявил, что власти аннексированного Крыма хотят закрыть главный храм Православной церкви Украины, который действует на территории полуострова. В то же время так называемая "власть Крыма" в ответ заявила, что готова предоставить в постоянное безвозмездное пользование помещения кафедрального собора Святых Владимира и Ольги, если церковь зарегистрируется на территории России.

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму 3 марта задерживали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ). По словам адвоката архиепископу хотели "приплести" мелкое хулиганство.

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