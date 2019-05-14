В оккупированном Крыму осталось 8 религиозных общин ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. На территории оккупированного Крымского полуострова пока действует 8 религиозных общин Православной церкви Украины. Об этом рассказала председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник во время пресс-конференции по свободе религии в Крыму и Донбассе, передает УНН.
"По меньшей мере 40 религиозных общин Православной церкви Украины действовало на территории Крыма, но сейчас осталось только 8. Почти все храмы были захвачены и переданы оккупационной власти ... И сейчас дальше продолжают наступление, чтобы захватить ту собственность, которая принадлежит украинской церкви", - рассказала Скрипник.
Напомним, в марте на территории Крыма действовало 9 религиозных общин Православной церкви Украины.
Украинская православная церковь Киевского патриархата ранее заявляла, что к аннексии на полуострове было 44 действующие общины с помещениями для молитв.