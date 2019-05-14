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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму осталось 8 религиозных общин ПЦУ

В оккупированном Крыму осталось 8 религиозных общин ПЦУ

Киев  •  УНН

 • 10728 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. На территории оккупированного Крымского полуострова пока действует 8 религиозных общин Православной церкви Украины. Об этом рассказала председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник во время пресс-конференции по свободе религии в Крыму и Донбассе, передает УНН.

"По меньшей мере 40 религиозных общин Православной церкви Украины действовало на территории Крыма, но сейчас осталось только 8. Почти все храмы были захвачены и переданы оккупационной власти ... И сейчас дальше продолжают наступление, чтобы захватить ту собственность, которая принадлежит украинской церкви", - рассказала Скрипник.

Напомним, в марте на территории Крыма действовало 9 религиозных общин Православной церкви Украины.

Украинская православная церковь Киевского патриархата ранее заявляла, что к аннексии на полуострове было 44 действующие общины с помещениями для молитв.

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