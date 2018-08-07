В новые апелляционные суды назначили 895 свежих кадров - ВККСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. ВККСУ рекомендовала перевести 895 судей в новосозданные апелляционные суды. Об этом сообщила пресс-служба Комиссии, передает УНН.
“По результатам квалификационного оценивания в апелляционные суды, образованные в соответствии с Законом Украины ”О судоустройстве и статусе судей“, будут переведены 582 судей общих апелляционных судов, 179 судей административных апелляционных судов и 134 судей хозяйственных административных судов”, — говорится в сообщении.
Напомним, 29 декабря 2017 года Указами Президента Украины, в частности Указом Президента № 452/2017 “О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных судов в апелляционных округах” было образовано 26 апелляционных судов.
Также в апелляционных округах были созданы соответствующие апелляционные суды в соответствии с Указом Президента № 445/2017 “О ликвидации апелляционных административных судов и образовании апелляционных административных судов в административных округах”; и Указом Президента № 454/2017 “О ликвидации апелляционных судов и образовании апелляционных хозяйственных судов в апелляционных округах”.
“252 судей-”пятилеток“, у которых закончился срок полномочий, комиссия уже рекомендовала к назначению бессрочно. Сейчас передаем рекомендации к ВРП в отношении судей апелляционных судов, которые прошли необходимые процедуры”, - отметил член ВККСУ Михаил Макарчук.
Согласно статьям 83-88 и пункта 20 раздела XII “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О судоустройстве и статусе судей” (далее — Закон), ВККСУ проводится квалификационное оценивание с целью определения способности судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в соответствующем суде и соответствия судьи занимаемой должности по установленным законом критериям. Отказ от оценки или неуспешное его прохождение является основанием для увольнения. Текущая оценка длится 9 месяцев, его пройдут 5500 действующих судей. Еще около 2500 судей освободились до начала прохождения квалификационного оценивания.
По состоянию на 3 августа 2018 года оценивание завершено относительно 1486 судей местных и апелляционных судов.
Из них 1245 судей (83%) успешно прошли эту процедуру и признаны соответствующими занимаемой должности. Другие 241 (17%) судей подлежат освобождению или уже уволены.
Напомним, 31 июля 2018 года Высший совет правосудия утвердил штатную численность судей апелляционных судов в количестве 964 должности, в том числе 39 - в Высшем антикоррупционном суде.