До нових апеляційних судів призначили 895 свіжих кадрів - ВККСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. ВККСУ рекомендувала перевести 895 суддів до новостворених апеляційних судів. Про це повідомила прес-служба Комісії, передає УНН.
“За результатами кваліфікаційного оцінювання до апеляційних судів, утворених відповідно до Закону України „Про судоустрій та статус суддів“, будуть переведені 582 суддів загальних апеляційних судів, 179 суддів адміністративних апеляційних судів та 134 суддів господарських адміністративних судів”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 29 грудня 2017 року Указами Президента України, зокрема Указом Президента № 452/2017 “Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах” було утворено 26 апеляційних судів.
Також в апеляційних округах було утворено відповідні апеляційні суди у відповідності з Указом Президента № 445/2017 “Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення Апеляційних адміністративних судів в адміністративних округах”; та Указом Президента № 454/2017 “Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах”.
“252 суддів-„п’ятирічок“, у яких закінчився строк повноважень, комісія вже рекомендувала до призначення безстроково. Наразі передаємо рекомендації до ВРП щодо суддів апеляційних судів, які пройшли необхідні процедури”, — зазначив член ВККСУ Михайло Макарчук.
Згідно зі статтями 83–88 та пункту 20 розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (далі — Закон) ВККСУ, проводиться кваліфікаційне оцінювання з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді та відповідності судді займаній посаді за встановленими законом критеріями. Відмова від оцінювання або неуспішне його проходження є підставою для звільнення. Поточне оцінювання триває 9 місяців, його пройдуть 5500 діючих суддів. Ще близько 2500 суддів звільнились до початку проходження кваліфікаційного оцінювання.
Станом на 3 серпня 2018 року оцінювання завершено стосовно 1486 суддів місцевих та апеляційних судів.
З них 1245 суддів (83%) успішно пройшли цю процедуру і визнані такими, що відповідають займаній посаді. Інші 241 (17%) суддів підлягають звільненню або вже звільнені.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року Вища рада правосуддя затвердила штатну чисельність суддів апеляційних судів у кількості 964 посади, у тому числі 39 — у Вищому антикорупційному суді.