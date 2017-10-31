В Крым завезли около полмиллиона россиян и "ватников" - Джемилев

"(При составлении проекта резолюции) мы избрали путь назвать вещи своими именами. В Крыму идёт не только грубое нарушение прав человека - там попираются все нормы Женевской конвенции 1949 года о статусе оккупированной территории", - сказал он на конференции.

С.Джемелев подчеркнул также, что в оккупированном Крыму идёт вытеснение крымскотатарского народа и украинцев, и заселение гражданами России.

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"По официальным данным автономной так называемой республики Крым сейчас завезено на территорию Крыма около 250 тысяч так называемых "ватников" из Донбаса и Луганска, ещё примерно столько же россиян из территории РФ", - сообщил он.