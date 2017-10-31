В Крым завезли около полмиллиона россиян и "ватников" - Джемилев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На территорию оккупированного Крыма было завезено около 500 тыс. граждан РФ. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев, передает корреспондент УНН.
"(При составлении проекта резолюции) мы избрали путь назвать вещи своими именами. В Крыму идёт не только грубое нарушение прав человека - там попираются все нормы Женевской конвенции 1949 года о статусе оккупированной территории", - сказал он на конференции.
С.Джемелев подчеркнул также, что в оккупированном Крыму идёт вытеснение крымскотатарского народа и украинцев, и заселение гражданами России.
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"По официальным данным автономной так называемой республики Крым сейчас завезено на территорию Крыма около 250 тысяч так называемых "ватников" из Донбаса и Луганска, ещё примерно столько же россиян из территории РФ", - сообщил он.