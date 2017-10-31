До Криму завезли близько півмільйона росіян і "ватників" - Джемілєв

"(При складанні проекту резолюції) ми обрали шлях назвати речі своїми іменами. У Криму йде не тільки грубе порушення прав людини - там зневажаються всі норми Женевської конвенції 1949 року про статус окупованої території", - сказав він на співаємо-конференції.

С.Джемелев підкреслив також, що в окупованому Криму йде витіснення кримськотатарського народу і українців, і заселення громадянами Росії.

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"За офіційними даними автономної так званої республіки Крим зараз завезено на територію Криму близько 250 тисяч так званих" ватників "із Донеччини та Луганська, ще приблизно стільки ж росіян з території РФ", - повідомив він.