В Крыму идёт государственный террор - Чийгоз
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На территории оккупированного Крыма идёт государственный террор. Об этом сказал заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент УНН.
"Несмотря на всю дипломатию, нужно называть вещи своими именами: в Крыму идёт государственный террор со стороны Российской Федерации - вы должны чётко это осознавать. Это не просто репрессии, не просто периоды сложной военной оккупации - это террор", - подчеркнул замглавы Меджлиса.
Также, по словам А.Чийгоза, один из важных аспектов террора - это принуждение коренного населения покинуть Крым.
"Я убеждён, что если наши союзники и те, кто несёт груз ответственности - европейские институты, международное сообщество - если они начнут называть вещи своими именами, принудить выполнять международные обязательства Россию удастся", - добавил он.