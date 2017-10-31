В Крыму идёт государственный террор - Чийгоз

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35461 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100800 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153059 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115087 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115729 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112100 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103988 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106977 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103489 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152749 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Крыму идёт государственный террор - Чийгоз

В Крыму идёт государственный террор - Чийгоз

Киев  •  УНН

 • 11073 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. На территории оккупированного Крыма идёт государственный террор. Об этом сказал заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент УНН.

"Несмотря на всю дипломатию, нужно называть вещи своими именами: в Крыму идёт государственный террор со стороны Российской Федерации - вы должны чётко это осознавать. Это не просто репрессии, не просто периоды сложной военной оккупации - это террор", - подчеркнул замглавы Меджлиса.

Также, по словам А.Чийгоза, один из важных аспектов террора - это принуждение коренного населения покинуть Крым.

"Я убеждён, что если наши союзники и те, кто несёт груз ответственности - европейские институты, международное сообщество - если они начнут называть вещи своими именами, принудить выполнять международные обязательства Россию удастся", - добавил он.

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