В Крыму идёт государственный террор - Чийгоз

"Несмотря на всю дипломатию, нужно называть вещи своими именами: в Крыму идёт государственный террор со стороны Российской Федерации - вы должны чётко это осознавать. Это не просто репрессии, не просто периоды сложной военной оккупации - это террор", - подчеркнул замглавы Меджлиса.

Также, по словам А.Чийгоза, один из важных аспектов террора - это принуждение коренного населения покинуть Крым.

"Я убеждён, что если наши союзники и те, кто несёт груз ответственности - европейские институты, международное сообщество - если они начнут называть вещи своими именами, принудить выполнять международные обязательства Россию удастся", - добавил он.