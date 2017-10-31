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У Криму йде державний терор - Чийгоз

У Криму йде державний терор - Чийгоз

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На території окупованого Криму йде державний терор. Про це сказав заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз, передає кореспондент УНН.

"Не дивлячись на всю дипломатію, потрібно називати речі своїми іменами: у Криму йде державний терор з боку Російської Федерації - ви повинні чітко це усвідомлювати. Це не просто репресії, не просто періоди складної військової окупації - це терор", - підкреслив заступник голови Меджлісу.

Також, за словами А.Чійгоза, один з важливих аспектів терору - це примус корінного населення покинути Крим.

"Я переконаний, що якщо наші союзники і ті, хто несе тягар відповідальності - європейські інститути, міжнародне співтовариство - якщо вони почнуть називати речі своїми іменами, примусити виконувати міжнародні зобов'язання Росію вдасться", - додав він.

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