У Криму йде державний терор - Чийгоз
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На території окупованого Криму йде державний терор. Про це сказав заступник глави Меджлісу Ахтем Чийгоз, передає кореспондент УНН.
"Не дивлячись на всю дипломатію, потрібно називати речі своїми іменами: у Криму йде державний терор з боку Російської Федерації - ви повинні чітко це усвідомлювати. Це не просто репресії, не просто періоди складної військової окупації - це терор", - підкреслив заступник голови Меджлісу.
Також, за словами А.Чійгоза, один з важливих аспектів терору - це примус корінного населення покинути Крим.
"Я переконаний, що якщо наші союзники і ті, хто несе тягар відповідальності - європейські інститути, міжнародне співтовариство - якщо вони почнуть називати речі своїми іменами, примусити виконувати міжнародні зобов'язання Росію вдасться", - додав він.