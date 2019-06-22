В Киев, накануне введения нового рынка электроэнергии, прибыл представитель Госдепа США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В столицу Украины для обсуждения с представителями украинской власти и бизнеса важности проведения реформ в сфере энергетики прибыл главный заместитель руководителя Бюро Госдепартамента США по вопросам энергоресурсов Кент Логсдон, информирует УНН со ссылкой на Facebook посольства США в Украине.
“Добро пожаловать в Киеве главного заместителя руководителя Бюро Госдепартамента по вопросам энергоресурсов Кента Логсдон, который прибыл для обсуждения важности энергетических реформ с представителями украинской власти и бизнеса”, — сообщается на странице посольства.
Справка: Агентство США по международному развитию (USAID) запустило в Украине Проект энергетической безопасности. За этот период USAID направит на реализацию проекта в украинском энергетическом секторе 85 млн долларов. Основные аспекты работы, согласно программе, — это рынки электроэнергии, природного газа, централизованного теплоснабжения и возобновляемых источников энергии.
Стоит напомнить, что в Минэнерго заявили, что запуск рынка электроэнергии не приведет к сбою в электроснабжении городов.