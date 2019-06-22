У Міненерго заявили, що запуск ринку електроенергії не призведе до збою в електропостачанні міст
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Запуск ринку електроенергії з 1 липня не призведе до проблем з електропостачанням споживачів, ніяких відключень електроенергії у містах не буде. Про це пише УНН з посиланням на слова позаштатного радника міністра енергетики та вугільної промисловості Сергія Чеха.
Він повідомив, що: “Електроенергія буде подаватися споживачам вчасно і в необхідних обсягах. Передумов для технологічних розладів або обмеження в обсягах подачі електроенергії старт ринку не створює”.
Радник міністра енергетики також підкреслив: реформа готувалася не один рік і енергетики передбачили можливі сценарії, дефіциту в енергосистемі не буде.
“Не буде проявів нестачі електроенергії, яка призведе або до технологічних розладів, або до планових відключень споживачів”, — додав Чех.
Довідка: 1 липня 2019 року в Україні повинна бути запущена нова модель оптового ринку електроенергії відповідно до Закону України “Про ринок електроенергії”, що є другим етапом енергореформи. Прем’єр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущений вчасно
Раніше стало відомо, що Укренерго попередило про ризик виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній системі через пік споживання електроенергії у зв’язку із спекою.