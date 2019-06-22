У Міненерго заявили, що запуск ринку електроенергії не призведе до збою в електропостачанні міст

КИЇВ. 22 червня. УНН. Запуск ринку електроенергії з 1 липня не призведе до проблем з електропостачанням споживачів, ніяких відключень електроенергії у містах не буде. Про це пише УНН з посиланням на слова позаштатного радника міністра енергетики та вугільної промисловості Сергія Чеха.