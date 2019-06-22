В Минэнерго заявили, что запуск рынка электроэнергии не приведет к сбою в электроснабжении городов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Запуск рынка электроэнергии с 1 июля не приведет к проблемам с электроснабжением потребителей, никаких отключений электроэнергии в городах не будет. Об этом пишет УНН со ссылкой на слова внештатного советника министра энергетики и угольной промышленности Сергея Чеха.
Он сообщил, что: “Электроэнергия будет подаваться потребителям своевременно и в необходимых объемах. Предпосылок для технологических расстройств или ограничения в объемах подачи электроэнергии старт рынке не создает”.
Советник министра энергетики также подчеркнул: реформа готовилась не один год и энергетики предусмотрели возможные сценарии, дефицита в энергосистеме не будет.
“Не будет проявлений недостатка электроэнергии, приведет или к технологическим расстройств, или плановых отключений потребителей”, — добавил Чех.
Справка: 1 июля 2019 года в Украине должна быть запущена новая модель оптового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины “О рынке электроэнергии”, что является вторым этапом энергореформы. Премьер Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя
Ранее стало известно, что Укрэнерго предупредило о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической системе через пик потребления электроэнергии в этой с жарой.