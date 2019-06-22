До Києва, напередодні введення нового ринку електроенергії, прибув представник Держдепу США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У столиці України для обговорення з представниками української влади та бізнесу важливість проведення реформ у сфері енергетики прибув головний заступник керівника Бюро Держдепартаменту США з питань енергоресурсів Кент Логсдон, інформує УНН з посиланням на Facebook посольства США в Україні.
“Вітаємо в Києві головного заступника керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Кента Логсдона, який прибув для обговорення важливості енергетичних реформ з представниками української влади та бізнесу”, — повідомляється на сторінці посольства.
Довідка: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запустило в Україні Проект енергетичної безпеки. За цей період USAID направить на реалізацію проекту в українському енергетичному секторі 85 млн доларів. Основні аспекти роботи, згідно з програмою, — це ринки електроенергії, природного газу, централізованого теплопостачання та відновлюваних джерел енергії.
Варто нагадати, що у Міненерго заявили, що запуск ринку електроенергії не призведе до збою в електропостачанні міст.