До конца выходных в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. До конца нынешних выходных, в течение 16-17 июня, в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность, что соответствует 5-му классу. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 16-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - отметили в ГСЧС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Склад загорелся в Чернигове
Напомним, в Украине в воскресенье, 16 июня, на западе Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы.