До конца выходных в Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность

"По прогнозам Укргидрометцентра, 16-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - отметили в ГСЧС.



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Напомним, в Украине в воскресенье, 16 июня, на западе Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы.