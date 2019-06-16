До кінця вихідних в Україні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. До кінця нинішніх вихідних, протягом 16-17 червня, в Україні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека, що відповідає 5-му класу. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
"За прогнозами Укргідрометцентру, 16-17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - зазначили в ДСНС.
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Нагадаємо, в Україні у неділю, 16 червня, на заході України очікуються грози, подекуди град та шквали.