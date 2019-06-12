Склад загорівся у Чернігові
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Пожежа сталася на складі у Чернігові напередодні ввечері, вигоріло 1 тис. кв. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Загорання сталося 11 червня о 19:10 на вулиці Івана Мазепи, 66 на території ПрАТ "Чексіл-Автосервіс" в окремо розташованому одноповерховому складському приміщені (розміром 20 на 50 м).
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Як уточнили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, горів ангар. "Вогнем знищено перекриття на площі 250 кв. м, пошкоджено виробниче обладнання, готова продукція на площі 1000 кв. м", - додали у департаменті.
О 21:15 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 1 тис. кв. м. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у Києві на Дніпрі загорілось судно.