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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Склад загорелся в Чернигове

Киев • УНН

 • 13227 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Пожар произошел на складе в Чернигове накануне вечером, выгорело 1 тыс. кв. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Склад загорелся в Чернигове

Возгорание произошло 11 июня в 19:10 на улице Ивана Мазепы, 66 на территории ЧАО "Чексил-Автосервис" в отдельно стоящем одноэтажном складском помещении (размером 20 на 50 м).

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Как уточнили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, горел ангар. "Огнем уничтожено перекрытие на площади 250 кв. м, повреждены производственное оборудование, готовая продукция на площади 1000 кв. м", - добавили в департаменте.

В 21:15 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 1 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Киеве на Днепре загорелось судно.

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