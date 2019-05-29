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Пожежі в Україні цього року забрали 900 життів

Пожежі в Україні цього року забрали 900 життів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. На пожежах в Україні з початку поточного року загинули 900 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

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Загалом з початку 2019 року в Україні сталося 39 341 пожежа, з яких 13 512 - у житловому секторі, 1 558 - на транспорті.

Загинули на пожежах з початку цього року 900 людей, постраждало - 645 осіб.

Нагадаємо, з початку року станом на початок травня у столиці на пожежах загинули 17 людей.

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