Пожежі в Україні цього року забрали 900 життів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На пожежах в Україні з початку поточного року загинули 900 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
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Загалом з початку 2019 року в Україні сталося 39 341 пожежа, з яких 13 512 - у житловому секторі, 1 558 - на транспорті.
Загинули на пожежах з початку цього року 900 людей, постраждало - 645 осіб.
Нагадаємо, з початку року станом на початок травня у столиці на пожежах загинули 17 людей.