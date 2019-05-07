Пожежі в екосистемах з початку року забрали життя 21 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В Україні наразі вже 21 людина з початку 2019 року загинула під час пожеж в екосистемах. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежонебезпечної ситуації в екосистемах в Україні у вівторок, передає кореспондент УНН.
“Вже 21 людина з початку року загинула на пожежах”, — сказав Зубко.
З його слів, у великій кількості пожеж на території України був присутній людський фактор.
“Якщо взяти безпосередньо ситуацію, на сьогоднішній день рівень пожежної небезпеки за початок 2019 року саме складався в Київській, Івано-Франківській, і Дніпропетровській області. Ці три області на сьогоднішній день мають найбільшу кількість пожеж”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, у Миколаєві підпалили сміттєзвалище, на якому напередодні загинула дитина.