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У Миколаєві підпалили сміттєзвалище, на якому загинула дитина

У Миколаєві підпалили сміттєзвалище, на якому загинула дитина

Київ • УНН

 • 10681 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. У Миколаєві підпалили сміттєзвалище, на якому напередодні загинула дитина. Про це повідомила прес-служба Миколаївської міської ради, передає УНН.

"Сьогодні вранці охоронець помітив дим над однією з ділянок сміттєзвалища. За його свідченнями, на цьому місці також були помічені двоє людей, які при наближенні охорони покинули сміттєзвалище", - йдеться в повідомленні.

Підприємство загасило пожежу власними силами за допомогою своєї техніки. Зараз пожежа локалізована і ліквідована. Співробітники підприємства звернулись до поліції із заявою.

"На жаль, навіть страшна трагедія – загибель дитини – не зупинила тих, хто намагається злочинним шляхом заробити на сміттєзвалищі. Люди, які мешкають поруч з полігоном в "польовому таборі", продовжують свої роботи, ламають огорожу, роблять підкопи, і головне – не збираються припиняти своєї злочинної діяльності. Вважаю необхідним не тільки посилити увагу правоохоронних органів до полігону ТПВ, а і вжити заходів по ліквідації незаконного поселення осіб ромської національності", - зазначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у Миколаєві на сміттєзвалищі загинув 9-річний хлопчик, якого привалило сміттям.

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